La vaccination des plus de 75 ans a commencé à Nancy

Les vaccins sont administrés à tour de bras. Les plus de 75 ans de l'agglomération nancéenne se pressent pour être protégées contre le coronavirus. Dans cette salle du CHU, les seniors suivent un parcours de trente minutes. Il commence par voir un médecin. Le reste des opérations est très rapide. Même déroulée dans cette salle de spectacle en périphérie de la ville. Elle est spécialement mise à disposition pour vacciner les nombreux volontaires. Dans la métropole de Nancy, neuf centres de vaccination sont installés. Plus de 20 000 Nancéens de plus de 75 ans ont le droit à cette première vaccination grand public. Les soignants espèrent vacciner au moins 5 000 personnes par semaine. Ils disent avoir suffisamment de doses pour accélérer les opérations.