La vaccination freine-t-elle l’épidémie ? L’exemple israélien

En Israël, si les hospitalisations liées au Covid-19 continuent d'augmenter pour les moins de 60 ans, chez les personnes âgées, elle baisse radicalement de 30%. Le nombre de formes graves, lui aussi diminue largement. Des courbes encourageantes qu'attendaient les scientifiques français. "De voir qu'en vaccinant la population de plus de 60 ans, on arrive à avoir une bonne efficacité vaccinale, c'est une confirmation de l'intérêt majeur de ces vaccins", déclare le Professeur Anne-Claude Crémieux, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Concernant l'immunité, les données israéliennes sont formelles. Une seule dose du vaccin Pfizer-BioNTech ne suffit pas. 42% des malades des plus de 60 ans ont été contaminés alors qu'ils avaient déjà reçu une injection. L'immunité ne commence que le quatorzième jour et elle n'est optimale qu'une semaine après la seconde dose. À ce moment-là, le vaccin protège à plus de 90%. Quant à l'effet du vaccin sur la transmission de virus, son but est de protéger contre les formes graves au niveau des poumons. Mais la charge virale portée dans le nez peut persister. Toutefois, ce ne serait pas le cas avec le vaccin Pfizer-BioNTech selon une étude publiée ce mardi. "Il serait très possible que le vaccin aide à diminuer le portage viral", explique-t-on.