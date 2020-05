La Vallée du Rhône confinée vue du ciel

La Vallée du Rhône, qui compte quelque trois millions d'habitants, est le poumon économique et agricole du sud-est de l'Hexagone. Depuis le confinement, le calme et le silence y règnent. Les aires de repos sur l'autoroute A7, habituellement fréquentés, sont presque vides. La cité antique de Vienne, elle, a perdu ses flots de touristes. Sur les quais du Rhône, les bateaux croisières sont à l'arrêt. Seules les péniches de marchandises sont autorisées à naviguer.