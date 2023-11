La vallée de Jiuzhaigou, trésor de la Chine

C'est un décor que la nature semble avoir peint, comme un tableau. Sur l'un des plus hauts plateaux du monde, à plus de 3 000 mètres d'altitude, un camaïeu d'azur, du bleu profond aux turquoises scintillants, les 114 lacs, enfouis aux pieds des cimes, font la renommée de la vallée de Jiuzhaigou. Chaque week-end, toute la Chine semble s'y être donnée rendez-vous. Toutes les personnes sont subjuguées par le paysage. Pour découvrir les lacs, le circuit en bus est obligatoire, au prix d'une féroce bataille. Une famille, venue de Pékin, a fait trois heures de vols et sept heures de route juste pour poser devant les lacs. Leur guide, Jiang Rong, est une enfant du pays. Elle a grandi aux pieds de ces lacs, dont elle connaît tous les mystères. C'est un écosystème unique : dix milliers de cours d'eau, d’impressionnantes cascades, et les lacs aux couleurs émeraude et saphir. Les lacs reposent sur un lit de roches calcaires, parsemés d'algues et d'arbres submergés. Un mariage qui offre une vaste palette de couleurs. Seule la faune locale a le droit de s'y tremper les pattes, car l'eau est sacrée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano