La Vendée et ses astuces pour économiser l'eau

Avec 36 degrés dans l’air, les piscines du camping “La Trévillière” à Brétignolles-sur-Mer, dans le département de Vendée, sont prisées en ce moment. Entre forte chaleur et sécheresse, l’eau est devenue une ressource précieuse. Chaque année, cet établissement en consomme six millions de litres. Les bassins arrivent en tête pour les consommations. Les économies commencent là-dessus. Sur ce camping de 200 places, les arbustes ne sont plus arrosés et tous les robinets des mobil home ont été équipés de démousseur. Grâce à tous ces équipements, l’établissement a réduit de 11% sa consommation d’eau. Et les clients jouent le jeu. À quelques kilomètres, à Brem-sur-Mer, Mathieu Renaudeau, le propriétaire du gîte “Ecolodge Le Sermandeau” fait la chasse aux gaspilles depuis plusieurs années. Il lui est inconcevable d’avoir une piscine. Ces locataires ont accès au potager. Pour l’arrosage, Matthieu dispose de 5 000 litres de réserve d'eau de pluie. Chaque client est sensibilisé à l’utilisation de l’eau. L’eau a un enjeu crucial car la Vendée n’a que quelques rivières et peu de nappes phréatiques. 90% de son eau provient d’immense retenue. Le département en compte 13. La Vendée va construire une usine capable de recycler les eaux usées en eaux potables. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec