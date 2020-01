La vidéosurveillance dans les rues, un dispositif qui séduit et divise en même temps

En douze ans, les communes qui se sont équipées de caméras de surveillance sont passées de 434 à 6 000. Mais l'installation de ces gadgets continue de diviser les élus et les Français. Pour certains, c'est un moyen efficace de lutter contre les cambriolages, les dégradations et les incivilités. D'autres considèrent que cette technologie est à la fois intrusive et inutile. Reportage à Saint-Étienne dans la Loire et dans les Landes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.