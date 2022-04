La vie à l’euro près : paroles de Français

Aux portes de nos villes, les centres commerciaux, toujours plus nombreux, toujours plus grands. Et pour beaucoup de Français, toujours plus chers. Nous sommes à Saint-Quentin dans l'Aisne. Pour parler pouvoir d'achat, nous poussons la porte d'une de ces boutiques populaires qui propose de tout à bas coût. Ce matin, Florence et sa mère Annette ont un objectif : faire de bonnes affaires. Ici, la majorité des articles ne dépasse pas 2 ou 3 €. Mais ce n'est pas pour autant que Florence achète sans réfléchir. Son obsession : trouver le meilleur prix. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Léonie. La maman espère trouver de quoi combler sa fille pour ses onze ans. Nous continuons notre route en Picardie. Ici, les vacances de Pâques ont commencé. Ce jeudi après-midi, il fait beau. Il faut occuper les petits. Au parc de jeux, il y a du monde. 6 € l'entrée la première heure. Après, cela peut vite monter jusqu'à une vingtaine d'euros par enfant. Un jeu d'équilibriste pour beaucoup de parents : ne pas priver les enfants et en même temps, tenir les comptes de la famille. C'est aussi ça le problème du pouvoir d'achat : la tentation de la dépense est partout. Mais actuellement, pour beaucoup de Français, quand toutes les factures sont payées, il reste peu pour les extras. TF1 | Reportage M. Poissonnet - V. Abellaneda - A. Silberman