La ville de Toulouse vue du ciel

Privée de ses bars et de ses restaurants emblématiques, la place du Capitole est méconnaissable. Du haut de son clocher, jamais la basilique Saint-Sernin n'avait connu aussi calme. Les rues de Toulouse, d'ordinaire si fréquentées, sont vides comme balayées par le vent du confinement. La ferveur de la place Saint-Pierre s'est envolée, avec elle, le souvenir de ces terrasses si prisées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.