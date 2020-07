La vision de la justice d’Eric Dupond-Moretti

Eric Dupond-Moretti a abandonné sa robe d'avocat pour endosser le costume de ministre de la Justice. Il veut renforcer l'indépendance des magistrats du parquet, trop soumis au pouvoir exécutif. Les discussions avec ses derniers s'annoncent houleuses. Autres chantiers du garde des Sceaux, le respect de la présomption d'innocence et le secret de l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.