La voiture pèse lourd dans le budget des Français

En milieu rural et dans les zones périphériques, neuf habitants sur dix sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler ou pour faire leur course. Pour atteindre les transports publics, il faut utiliser sa voiture dans huit cas sur dix. Cela coûte 141 euros par mois en moyenne en milieu rural, et 94 euros en agglomération. Alors, comment faire baisser sa facture ?