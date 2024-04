La voiture thermique fait de la résistance

C’est le grand jour pour Robert. Il est venu acheter sa nouvelle voiture, ce sera un moteur essence. Pour lui, il est hors de question de passer à l'électrique, ni maintenant ni jamais. Selon lui, il n’y a pas assez de bande de recharge, moins que des stations essences en tout cas. Mais attention aux mauvaises surprises, sa future voiture pollue trop, il doit payer un malus. Le mois dernier, Lionel Dadan, mandataire et PDG du réseau CarVous.fr, n'a vendu que des véhicules thermiques. La demande a complètement chuté en électrique. Pourquoi ? Il y a d’abord le prix. Pour une majorité de Français, le maximum pour une nouvelle voiture est de 30 000 euros. Avec ce budget, ils se tournent le plus souvent vers un moteur thermique. Pourtant, 2023 était une bonne année pour l’électrique, avec 300 000 voitures vendues en France. Chez tous les constructeurs, les ventes progressaient mais c’est terminé. Ils s’attendent pour les prochains mois à de très mauvais chiffres. Les automobilistes sont devenus méfiants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, O. Levesque, S. Iorgulescu