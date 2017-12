Le label pour le "savon de Marseille" se trouve au coeur d'une bataille

Le "savon de Marseille" ne jouit d'aucune indication géographique protégée. N'importe qui peut donc fabriquer et vendre du savon en l'appelant "savon de Marseille". Les Marseillais aimeraient garder cette exclusivité, mais d'autres producteurs revendiquent également l'appellation. Une bataille qui dure maintenant plusieurs mois. C'est l'organisme de protection de la propriété industrielle qui devra trancher. Le terrain s'annonce glissant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.