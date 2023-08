Labels alimentaires : pourquoi les français les délaissent

Dans la vidéo en tête de cet article, deux lots de huit compotes de pomme de la même marque ont un écart de prix de plus d'un euro. Le plus cher est labellisé Agriculture Biologique (AB). Label Rouge, Ecocert, ou encore CosméBio, ces labels se font plus rares dans vos caddies ces derniers mois. Les gens se tournent plus vers les produits moins chers que les labellisés. Une habitude que vous êtes nombreux à avoir adoptée. Les viandes de volailles sans labels n'ont connu qu'une légère baisse cette année 2023. Les produits Label Rouge, par contre, ne trouvent plus preneurs, moins 18%. Même chose pour les bio dont les ventes chutent lourdement que les non bio. Quant aux produits d'hygiène et d'entretien, les classiques souffrent déjà, moins 4% d'achat en un an. Mais, la gamme labellisée EcoCert est carrément boudée des consommateurs, moins 13%. Pour Karine Sanouillet, experte grande distribution, face aux prix, la promesse de qualité des labels ne suffit plus. Certains labels sont boudés parce qu'ils sont trop chers. D'autres, parce qu'ils ne sont pas assez compris. Reste une notation qui garde vos faveurs, le nutri-score. Quand il est mentionné, les ventes sont en hausse. TF1 | Reportage M. Beringer, A. Ponsar, F. Moncelle