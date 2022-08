Labels touristiques : pourquoi les villages se les arrachent

Sur la route des vacances, les labels touristiques déterminent souvent vos étapes. Les Plus Beaux Villages de France, la Petite Cité de caractère, la Station Verte... Certaines de ces appellations auraient le pouvoir d'attirer 40 % de touristes en plus. Comment sont-ils attribués ? Se valent-ils tous ? Pour répondre à ces questions, notre périple débute à Pleaux, dans le Cantal. Labellisée depuis cinq ans: Petite Cité de caractère. Pour David Peyral, le maire de la ville, ce titre vise aussi à conquérir de nouveaux habitants."Depuis deux ans, on s'aperçoit que les gens qui s'installent à Pleaux, ce sont des gens qui ont découvert Pleaux par le tourisme ou par l'attractivité culturelle" lance-t-il. En contrepartie, il paie à l'association qui décerne les labels, 3 700 euros de cotisation tous les ans. Le village doit aussi respecter une charte de qualité. Si certains collectionnent des labels plus ou moins connus, d'autres donneraient tout pour obtenir le plus prestigieux. Saint-Lizier dans l'Ariège, a pendant 20 ans appartenu au cercle très fermé des plus beaux Villages de France, avant d'être déclassé il y a dix ans. Le nouveau maire, Michel Pichan, souhaite récupérer le titre à tout prix. S'il décroche le label, il espère accueillir dans les prochaines années deux fois plus de touristes. TF1 | Reportage T. Leproux, J. Duong, G. Frixon