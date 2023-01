Laboratoires d'analyses : pourquoi sont-ils de nouveau en grève ?

Mauvaise surprise pour de nombreux patients ce lundi matin, des laboratoires d'analyses porte close. Une femme que l’on a interviewée a dit : “Ça fait le troisième labo qu'on fait et on cherche désespérément où faire une prise de sang pour mon garçon”. La grève est très suivie au pays. Dans tout le pays, sur 4 200 laboratoires d'analyse, 4 000 sont en grève. Le mouvement commence ce lundi 9 janvier et se poursuit jusqu’au 15 janvier 2023. Pendant une semaine, il sera donc impossible de réaliser des tests PCR, des analyses d'urines, et des analyses de sang. Sauf si votre ordonnance mentionne urgent, ou que vous suivez une chimiothérapie, ou une dialyse par exemple. Les raisons de cette grève, durant la crise sanitaire les laboratoires ont enregistré des bénéfices record. Le gouvernement souhaite aujourd’hui qu'ils en remboursent une partie, 1,3 milliard d'euros au bénéfice de la sécurité sociale. Pour ce biologiste gréviste, le montant est excessif. Troisième mouvement de grève depuis novembre, les biologistes n'excluent pas d'en organiser un nouveau si aucun terrain d’entente n’est trouvé. TF1 | Reportage D. Sitbon, E. Spertino, G. Richaud