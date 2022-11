Laboratoires d'analyses : pourquoi sont-ils en grève ?

La quasi-totalité des 4 200 laboratoires d'analyses médicales est fermée. Quelles conséquences pour les usagers ? Jusqu'à jeudi, aucun test PCR ou prise de sang n'est possible dans ces laboratoires. Pour les actes urgents, il faut se diriger vers les hôpitaux. Pourquoi cette grève ? Le gouvernement leur demande de baisser les tarifs des actes d'analyses, pour récupérer 250 millions d'euros dans les caisses de la Sécurité sociale. Les laboratoires sont prêts à le faire exceptionnellement cette année 2022, mais pas les suivantes. Les tests Covid ont fait grimper leur chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros sur trois ans. Mais quels sont les vrais bénéfices empochés ? Les chiffres divergent, car le gouvernement parle d'au moins 3 milliards d'euros, les laboratoires annoncent un peu plus de 800 millions d'euros, sans que l'on puisse accéder à leur bilan. Le bras de fer est engagé. La grève doit s'achever ce mercredi 16 novembre dans la soirée. Les laboratoires menacent de poursuivre, s'ils n'obtiennent pas gain de cause. TF1 | Reportage G. Bellec, Q. Fichet, G. Grûber