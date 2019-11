Laboratoires et médecins : des relations dangereuses ?

Une étude publiée ce mercredi affirme que deux tiers des médecins généralistes ont déjà reçu des cadeaux ou des avantages de la part des laboratoires pharmaceutiques, avec parfois des contreparties au détriment des comptes de l'assurance maladie. Notre médecin est-il influencé par ces compagnies pour nous prescrire les médicaments les plus chers ? Enquête de notre équipe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.