Lac de Garde : la petite mer de l’Italie

Les Romains chantaient déjà ses louanges et l’appelaient le lac bénéfique. Le plus grand lac italien est apprécié pour ses mille vertus naturelles. C'est un plan d'eau gigantesque de 370 kilomètres carrés, treize fois le lac d’Annecy. Nous sommes dans le nord du pays, une latitude où normalement, aucun agrume ne pousse. Mais autour du lac de Garde, les citrons, oranges et mandarines, s’épanouissent. Ce sont des agrumes plantés à partir du XIIe siècle, par les moines franciscains. Si les montagnes protègent les citrons, elles retiennent aussi les nuages. Et le lac prend parfois des airs de fjords norvégiens, balayés par les vents. Le lac de Garde attire de nombreux kitesurfeurs. C’est un lieu peu dangereux pour débuter et jamais décevant, car les vents soufflent tous les jours. À cette époque de l’année, l’eau ne dépasse pas les dix degrés. Mais plus au sud, il existe une fabuleuse source d’eau chaude sous-marine, qui jaillit à 300 mètres du rivage. Acheminée par un système de canalisations, elle alimente des piscines d’eau chaude à ciel ouvert. Hiver comme été, le matin comme le soir, on s’y prélasse dans une eau à 35°C. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. De Vaissière, B. Bedarida, V. Pierron