Lac de Garde : la vie de château

C'est un musée à ciel ouvert. Autour du Lac de Garde, se trouvent des centaines de monuments historiques, des villas et des châteaux, publics pour la plupart. Mais quelques demeures sont encore entre les mains de châtelains, qui se battent pour conserver l'héritage. Au milieu du lac, sur l'Île de Garde, on trouve sept hectares de jardin et un palais vénitien. Chez les Borghese, Alberta Cazzava a hérité avec ses six frères et sœurs d’un immense domaine. C'est elle qui le gère au quotidien. Le palace, construit au 19e siècle, compte une centaine de pièces et pas moins de 66 chambres. Alberta Cazzava a élu domicile en haut d'une tour. C'est un appartement privé, de taille modeste avec quelques pièces seulement. Le reste du château n'est plus vraiment occupé par la famille. Entretenir une telle demeure coûte plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Alors, les Borghese ont fini par ouvrir les lieux aux touristes, il y a une vingtaine d'années. Les visites se font par petit groupe pour éviter une surfréquentation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. de Vaissière, V. Pierron, A. Pocry