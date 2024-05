Lac Léman : le voyage dans le temps

Quand un bateau à vapeur sort du port, il est difficile de le rater. Classés monuments historiques, six d'entre eux naviguent encore sur le lac Léman et transportent les passagers de port en port. Pour le capitaine, les gestes n'ont presque pas changé, comme il y a 120 ans, en avant. Avant chaque manœuvre, il transmet ses ordres avec un télégraphe. Dans la salle des machines, sous une chaleur de 30°C, Éric Thonney, mécanicien vapeur, contrôle la vitesse du bateau. Au moment de repartir, la machine à vapeur se relance. A l'intérieur, l'élégance de la belle époque laisse encore des traces, avec des escaliers massifs, des boiseries comme un voyage dans le temps. Après une heure trente de navigation, notre croisière se termine dans un ancien village de pêcheurs. À une trentaine de kilomètres dans la rade de Genève (Suisse), l'équipage hisse les voiles du Neptune, une barque du Léman. Nous avons aussi rencontré des moussaillons sur ce bateau. Ils apprennent à manier deux mâts longs de 30 mètres, un travail physique. Plus de 60 bénévoles continuent de faire vivre ce navire historique sur le plus grand lac alpin. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot