Lacs et rivières, les trésors méconnus du Morvan

Avec sa forêt millénaire, c'est avant tout pour son environnement sauvage que l'on connaît le Morvan. Entre Lyon et Paris, ce parc naturel aux airs canadiens est aussi un vaste château d'eau. En effet, on y retrouve 3 300 kilomètres de rivière, de fleuve, de ruisseau et six grands lacs tous artificiels. Aujourd'hui, les lacs du Morvan régulent le cours de la Seine, créent de l'électricité, servent de réserve d'eau potable, mais ils sont surtout devenus d'immenses bases de loisirs. Pique-nique sur la rive, baignade ou encore sentiers de randonnée, on y parcourt plus d'une vingtaine de kilomètres en découvrant plusieurs points de vue du lac. L'été, le lac des Settons est très prisé des touristes. Les campings et restaurants affichent complet. Sur ce lac de 360 hectares, pédalos, voile, kayak, jet-ski, les activités nautiques sont nombreuses, mais les morvandiaux veillent à la sérénité des lieux, plus intimistes. Ils plaisent aux romantiques comme aux sportifs. En effet, dans la vallée du Chalaux, les amateurs de sensations fortes peuvent pratiquer le rafting en eaux vives.