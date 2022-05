Lacs : les mille merveilles allemandes

Pour un séjour réussi dans la région des Milles lacs, il faut bien choisir son bateau. Nous embarquons dans l'Europa. Et nous voilà parti sur le lac Müritz, le plus grand d'Allemagne. Une superficie équivalente à celle de Paris. Cette région du Nord-Est de l'Allemagne fait partie des moins peuplés. La plus grande ville, Varonne, abrite 20.000 habitants. C'est notre point de départ. Ensuite, ce ne sont que villages et hameaux, reliés les uns aux autres par des canaux. De retour sur terre, nous goûtons au jambon beurre local, un sandwich au poisson fumé. En partant au Sud, un guide nous assure que quand on a soif, il suffit de se pencher, car on peut boire l'eau du lac. Surnommée la région des Milles lacs, cette partie de l'Allemagne est surtout une gigantesque forêt primaire de hêtres. Ce dernier est prisé des Berlinois, car il est accessible en deux heures de route seulement. Plus à l'Ouest, situé entre deux lacs, le village de Marchaux abrite une église un peu particulière, elle est remplie d'orgues. Il s'agit d'une collection privée fondée en 1997. Un peu plus loin, un sanctuaire pour les ours est le point d'orgue de notre tournage. Quatorze ours sont sous les soins de Raphaël Cotton, originaire des régions parisiennes. Ces ourses sont recueillies par l'association allemande qui gère ce site. Parmi eux, Rocco, adoré par les enfants parce qu'il joue avec la nourriture. Il vient d'Albanie. Il avait une famille qui l'enfermait dans une petite cage dans un jardin. Ces ours sont devenus l'attraction touristique principale de cette région des Milles lacs. T F1 | Reportage P. Gallaccio, P. Lormant, C. Du Bled, C. Marchina.