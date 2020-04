L’aéroport d’Orly a fermé ses portes

L'AF 792 pour Pointe-à-Pitre a été le dernier vol d'Air France avant la mise en sommeil d'Orly. Une situation inédite qui valait bien un salut des pompiers et un hommage des rares personnels encore présents. C'est aussi l'épilogue d'une période surréaliste. Tous les terminaux fermés les uns après les autres, faute de trafic. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.