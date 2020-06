L'aéroport d'Orly se prépare à rouvrir

Dernière ligne droite des préparatifs pour l'aéroport d'Orly ainsi que pour les compagnies aériennes. Elles ont prévu de faire voler les avions ces prochains jours. Il faut vérifier qu'ils ne se sont pas dégradés. Il a fallu anticiper, car on ne plaisante pas avec le protocole de sécurité. Deux semaines de travail ont été nécessaires pour indiquer aux futurs voyageurs les gestes barrières à respecter.