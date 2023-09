Lagon de Nouvelle-Calédonie : une beauté si fragile

Camaïeu de turquoise, nuances infinies, nous survolons l'un des plus beaux lagons de la planète. Après plus de 20 000 kilomètres depuis l'hexagone. Plongée dans un monde insoupçonné, la Nouvelle-Calédonie abrite une faune exceptionnelle et des paysages à couper le souffle. Nous sommes au cœur de l'une des plus grandes réserves maritimes au monde. Après quelques minutes de vol, nous apercevons les dugongs, des mammifères marins reconnaissables à leur queue de sirène. La vue du ciel laisse rêveur, mais pour saisir à quel point ce patrimoine naturel est inestimable, il faut se rapprocher un peu plus de l'océan. Le paradis c'est aussi et surtout pour les plongeurs. L'archipel abrite plus d'un tiers des récifs coralliens vierges du monde. L'îlot Signal est inhabité, ses eaux regorgent d'une centaine de variétés de poissons qu'il est interdit de pêcher. Il est temps de quitter les cailloux du Pacifique et ses tableaux inoubliables. Des endroits préservés de toute présence humaine, mais ici aussi, même loin de tout, la Calédonie n'échappe pas au dérèglement climatique. L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée. TF1 | Reportage S. Bougriou, N. Clerc