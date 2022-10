Laïcité : une étude alerte

À la sortie de ce lycée dans l’Essonne, plusieurs élèves remettent leur voile devant la porte de l’établissement. L’une d’entre elles porte une tunique longue, des vêtements amples qui ne sont à leurs yeux en aucun cas un signe religieux. Depuis la rentrée, l’Éducation nationale a constaté une multiplication de vêtements pouvant être considérés comme religieux. Le mois de septembre dernier, 169 signalements d’atteinte à la laïcité dans les écoles concernaient le port des signes ou de tenues vestimentaires. Un chiffre en augmentation, lié notamment selon le ministère à l’apparition dans les classes de plus en plus d’abaya (ces robes longues portées par-dessus des habits), de qamis (ces tuniques traditionnels portés par des hommes), ou encore de bandana. Le sujet provoque de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux où l’on trouve des dizaines de publications qui font la promotion du port de ces tenues dans les établissements scolaires. Contrairement aux voiles, ces vêtements ne sont pas interdits à l’école par la loi 2004 sur la laïcité. ce qui provoque un certain malaise chez les professeurs. Pour le ministre de l’Éducation nationale, la loi n’a pas besoin d’évoluer? En revanche, il s’engage à publier, tous les mois, les chiffres sur les atteintes à la laïcité. TF1 | Reportage A: Bourdarias, S. Hernandez, D. Riquois