Laisser sa voiture au parking : ça peut rapporter

Depuis une semaine, Justine Guervain vient travailler à vélo. Elle parcourt 16 kilomètres aller-retour tous les jours. Grâce à cela, elle gagne de l'argent : deux euros par trajet, quand elle n'utilise pas sa voiture. Les bouchons aux heures de pointe, voilà ce que les responsables de l'agglomération lilloise veulent voir disparaître sur l'autoroute A1 qui vient de Paris et sur l'autoroute 23 de Valenciennes. Au total, 3 000 automobilistes se sont inscrits à ce programme. Le principe est simple. Vous laissez la voiture au garage et vous êtes récompensé. Trois solutions : vous utilisez les covoiturages, les transports en commun ou vous décalez les horaires. C'est le cas de Pierre Pincedé. Il commence le matin plus tôt à sept heures, mais il finit l'après-midi à seize heures. Le programme s'appelle "Changer ça rapporte", mais ça coûte aussi. Pour l'agglomération de Lille, le budget est de cinq millions d'euros, dont la moitié est payée par l'Europe et par l’État. Mais ils considèrent que la pollution et les bouchons coûtent bien plus chers. Ce bonus écologique va être testé pendant neuf mois avant, peut-être, d'être étendu. À Lille, on a envie de faire sauter durablement les bouchons. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Ajili, G. Delobette