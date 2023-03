Lait : ces producteurs qui renoncent au label bio

Surprise au rayon lait. Depuis plusieurs semaines, une partie des productions bio est vendue comme du lait traditionnel. Pourtant, pour une même marque, les prix de pack de lait bio est plus cher de 3 euros. Le lait bio ne vend plus, ce qui entraîne une surproduction. Les industriels, eux, assument ce choix, car le secteur est en crise. "Les productions bio par les agriculteurs ont augmenté et les ventes ont chuté de 10%". Donc on a une espèce d'effet de ciseau, avec beaucoup plus de lait sur le marché. C'est ça qui nous amène à déclasser à peu près 40%", explique Christophe Piednoël, porte-parole - Lactalis. Les éleveurs bio sont également victimes d'un milieu en difficulté. Adrien a vu ses coûts de production augmenter ces dernières années. Il a été soutenu par les industriels, qui lui achètent son lait bio. Mais les aides européennes qu'ils percevaient ont été divisées par deux. L'an dernier, il n'a gagné que 5 000 euros. "Là, on est en train de dégoûter tout le monde du métier de paysan. C'est un super métier, mais on devrait tous mériter un salaire pour le travail qui est effectué", s'exprime-t-il. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon, X. Thoby