Lait infantile contaminé aux salmonelles : Lacltalis mis en examen

Comme plus de 300 familles, Léa Ferrand a porté plainte dans le scandale de boîtes de lait infantile contaminé aux salmonelles. Il y a cinq ans, son fils alors âgé de 18 mois avait été victime de violente diarrhée et de vomissement. Le groupe Lactalis, géant français du lait, et l'entreprise Celia Laiterie ont été mis en examen pour tromperie aggravée, blessures involontaires et inexécution de mesures de rappel. À la fin de l'année 2017, trente-sept victimes avaient été identifiées. Tous ces bébés avaient consommé du lait en poudre fabriqué dans l'une des usines du groupe Lactalis à Craon. Malgré l'alerte sanitaire, il avait fallu attendre plus d'un mois et des menaces de sanction du ministre de l'Économie pour que Lactalis retire enfin du marché tous les lots concernés. Dans un premier temps, Lactalis avait parlé de contamination accidentelle après des travaux effectués dans l'usine. Mais cette hypothèse a été balayée par l'Institut Pasteur qui avait démontré que ces salmonelles étaient déjà présentes sur le site douze ans auparavant. Dans un communiqué, le groupe laitier assure avoir conscience des épreuves vécues par les familles et souhaite que l'instruction apporte des réponses. En cas de procès, il encourt une amende de plusieurs millions d'euros. TF1 | Reportage C. Bayle, L. Delsol