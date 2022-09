Lait : pourquoi des éleveurs changent de vie

L’un était producteur de lait depuis 22 ans, l’autre depuis plus de 33 ans. Tous deux vivent en Bretagne. Tous deux viennent de stopper net leur activité d’éleveur. Alors, pourquoi un tel changement ? Marc Guégan est dans son ancienne étable qui abritait jusqu’à 120 bovins. Pour lui, il était devenu urgent d’agir face à des contraintes devenues trop lourdes. Eric Touzard, lui, a cherché un associé en vain. Trop difficile à porter seul, il a préféré vendre son activité. Trouver un successeur a été une satisfaction. Au niveau national, dans l’élevage, seule une ferme sur deux continue de produire du lait après un départ. Beaucoup se lancent dans la production de céréales, nettement plus intéressante économiquement. C’est le choix qu’a fait Marc Guégan. Il cultive actuellement 150 hectares de blé, colza et maïs. De son côté, Eric Touzard a préféré tourner complètement la page de l’agriculture pour se diriger vers le social. Depuis deux mois, il épaule des travailleurs handicapés dans un parc animalier de la région. D’ici à 2030, 50% des éleveurs laitiers auront pris leur retraite. Qui voudra les remplacer ? C’est toute une filière qui est préoccupée. TF1 | Reportage C. Adriaens Allemand, X. Boucher, F. Moncelle