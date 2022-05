Laits végétaux : pourquoi cet engouement ?

En apparence, la boisson a tout du lait classique. Pourtant, elle n'est pas d'origine animale mais végétale. À l'amande, à l'avoine, au soja, parfumée au chocolat ou à la vanille, les saveurs se multiplient. Les clients intolérants au lactose, vegan ou qui tentent de réduire leur consommation animale sont de plus en plus nombreux. Dans un supermarché, la taille du rayon a doublé en cinq ans. "En 2019, on était à plus de 7 000 briques vendus. En 2020, on a été à plus de 40 000 briques vendues", indique Guillaume Lacroix, directeur adjoint - Magasin Intermarché Super de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne). Ces briques coûtent jusqu'à trois fois plus cher que le lait classique. Face à ce succès, de nouveaux agriculteurs se lancent dans la production. Depuis quelques mois, Nicolas Estrade et son associé fabriquent ces boissons dans le Gers. De la récolte des céréales jusqu'à l'embouteillage, tout est fait localement. Le litre de leur produit est vendu 3 euros. Les laits végétaux sont-ils vraiment bon pour la santé ? Ils se digèrent mieux que le lait de vache et sont riches en vitamine et minéraux. Autre particularité, contrairement au lait de vache, la quantité de calcium est presque nulle. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas, P. Mislanghe