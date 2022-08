L'Alentejo : la Camargue portugaise

Au bord de l'océan, c'est une région encore préservée du tourisme, à quelques kilomètres au Sud de Lisbonne : l'Alentejo. Derrière les dunes, on cultive le riz depuis plus d'un siècle. Riziculteur de la région, Victor Veredas cultive près de 180 hectares de rizière. Pour passer d'une rizière à l'autre, nous traversons plusieurs réserves naturelles protégées. Nous passons par la lagune de Santo André et après une heure et demie de balade, nous arrivons à la plage. C'est le clou du spectacle. Près de 65 kilomètres de sable blanc immaculé. Lorsque l'on s'éloigne de l'océan, l'Alentejo change de visage. Sur la terre brûlée par le soleil, on voit des oliviers, des pins et surtout d'immenses plantations de chênes-lièges. Ici, les bûcherons ne coupent pas les arbres, mais en prélèvent l'écorce. Cela fait 48 ans que Manuel Jorge fait la récolte à la main. Le Portugal est un producteur historique de liège. Plus de 50% de la production mondiale provient du pays. La culture de liège demande de la patience, car il faudra attendre neuf ans, le temps pour l'arbre de se régénérer. L'autre richesse de ces terres arides, ce sont les vignes. Les températures élevées et l'ensoleillement de la région confèrent au vin un caractère unique. La région viticole est l'une des plus réputées au monde. Elle réunit près de 250 producteurs de vin autour de ces traditions millénaires, qui font aujourd'hui sa renommée. TF1 | Reportage L. Merlier, R. Reverdy, E. Pinto-Coelho