L’Allemagne sous les eaux : où en sont les secours ?

En Allemagne, la crue a charrié de nombreux débris et on imagine beaucoup de victimes. Le village de Schleiden-Gemünd a été tout particulièrement touché parce qu'il se trouve à la confluence de deux rivières. Celles de l'Olef et l'Urft. Deux rivières déchaînées et pas une seule comme dans de nombreux autres endroits. Une double peine qui explique aussi l'abattement des habitants. En effet, même s'il y a de la tristesse face aux maisons et aux commerces éventrées, on a senti que les habitants étaient profondément sonnés. Pour l'instant, l'urgence est de recenser les morts et les blessés dans les lieux touchés. Mais aussi d'accueillir ceux qui n'ont plus de toit. Ces derniers sont très nombreux et on peut apercevoir que la solidarité est forte. Le bilan va être très lourd et va très certainement alimenter les discussions et les critiques sur le niveau d'information en amont de la crue et le débat sur le dérèglement climatique. D'ailleurs, cela a déjà commencé ce jeudi en Allemagne.