Lambrusco : les petites bulles qui montent

Et si la cuvée 2023 était enfin celle de la consécration ? Le lambrusco a beau être connu depuis l'antiquité, le cépage aux nombreuses variétés n'a jamais été une star chez les amateurs de vin. La famille Altariva l’a toujours travaillé avec soin. C’est Alessio Altariva, le jeune viticulteur, de 28 ans, de la troisième génération de la famille, qui a lancé le défi. Il s’est associé à d'autres vignerons passionnés pour faire de son lambrusco un champion d’Italie. Les vendanges battent leur plein. Pour donner au lambrusco toutes ses chances, Alessio a décidé d’investir. Ce mardi 24 octobre matin, Il teste une nouvelle machine bourrée d'électronique pour l’éraflage. C’est une phase délicate pendant laquelle les grains de raisins sont séparés de leur grappe. Tout se joue à la vinification. C’est à ce moment qu’une double fermentation donne au lambrusco son effervescence caractéristique. Les bulles, nobles, sont désormais maîtrisées et contrôler et font oublier qu’on l'appelait autrefois le Coca-Cola italien. Le savoir-faire de chaque maison est aujourd'hui garanti par six appellations d'origine contrôlée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat, B. Bedarida