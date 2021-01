L’ameublement, l’un des rares secteurs à profiter de la crise sanitaire

Décoration, peinture, bricolage, ameublement... Avec la crise sanitaire, les Français n'ont jamais pris soin de leurs intérieurs. Le secteur de l'habitat est en pleine santé avec 13% de croissance en 2020. Près d'Agen, Julien Pascal, un jeune entrepreneur affiche une réussite presque insolente. Spécialisée dans les crédences et les papiers peints imprimés, sa start-up enregistre un pic d'activité depuis mars dernier. Ses produits très tendances sont exclusivement vendues sur Internet. Un atout sans doute, tant le Covid-19 a bouleversé les habitudes. Chez Optimum, le leader européen des portes de placards, le directeur a constaté l'intérêt des consommateurs pour les solutions innovantes. Des produits plus coûteux, dans lesquels les Français semblent prêts à investir. L'entreprise a même augmenté de 50% ses capacités de production fin 2020, un soulagement pour ses 180 salariés. Aux portes du vignoble de Cognac en Charentes, c'est le télétravail qui a dopé les ventes de l'entreprise Nordlinger Pro ces derniers mois. Cela depuis qu'il faut pousser les murs pour créer de nouveaux espaces. Plus de 200 commandes sont expédiées chaque jour dans l'Hexagone principalement.