L'amour au temps du Covid : la séduction réinventée

Séduire avec un masque et en gardant ses distances, la pandémie a bouleversé les codes. Avec les bars et restaurants fermés, c'est sur une plage, près de chez eux que Sophie et Thierry se donnent rendez-vous pour la quatrième fois en un mois. Ils se sont rencontrés grâce à une agence matrimoniale. Malgré quelques rapprochements et des gestes barrière pas tout à fait respectées, ils gardent le masque pour faire connaissance. Alors, chacun s'observe autrement. Pour briser une solitude, devenue trop pesante pendant le confinement, l'un et l'autre ont fait appelle à l'agence matrimoniale Unicentre pour se trouver. Et ce ne sont pas les seuls. D'ailleurs, l'agence reçoit jusqu'à deux fois plus d'appels certains jours. Si la période est une traversée du désert pour certains célibataires, d'autres ont adapté leur recherche. Laura utilise désormais des applications. Et elle avoue qu'elle n'a jamais fait autant de rencontre qu'en 2020. Ceux qui préfèrent échanger sans masque du tout, ont bouleversé l'usage des sites de rencontre. Le nombre d'appels vidéo ont explosé. À l'inverse, la pandémie a mis certains couples à rude épreuve. Une avocate a même enregistré 30% de divorces en plus.