L’analyse d’Adrien Gindre sur les annonces d'Emmanuel Macron sur le déconfinement

Dans son entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron annonce beaucoup de mesures concrètes. Ceci dit, ces dispositions sont assorties de mille et une prudence à court et à long terme. Au sujet du mois de mai. Le président de la République dit avoir bon espoir que la France entière passe cette étape, mais il a tout de même prévu des "freins d'urgence" localement. Ces dispositifs sont prévus au cas où le virus circulerait trop. Interrogé sur la fin définitive des confinements, le chef de l'État a répondu par une question, à savoir : "est-ce que je peux vous dire les yeux dans les yeux qu'on ne sera plus jamais débordé par ce virus ?". "C'est impossible" a-t-il lâché par la suite. Sur la sortie de crise, en 2021 ou pas, la prudence est toujours de mise pour Emmanuel Macron. En effet, le chef de l'Etat concède ne pas savoir si le pays sortira de crise cette année. De plus, il ajoute : "peut-être aurons-nous à vivre avec le virus pendant des années". Cela ne semble pas réjouissant, mais il rappelle que nous avons un vaccin. En outre, le président prévient qu'il faudra certainement se faire vacciner chaque année.