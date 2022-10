Landes : des plages surveillées en octobre

Ce mercredi après-midi, deux drapeaux bicolores indiquent aux vacanciers que la baignade est surveillée. Il fait un temps de plein été à la plage centrale de Capbreton. Cette zone de surveillance remporte un franc succès. Les enfants ainsi que les parents sont contents puisqu'ils cherchent avant tout la sécurité. Dans la région, la météo est exceptionnelle et n'est pas tout à fait normale. La température affiche six à sept degrés au-dessus des moyennes de saison. Un temps inhabituel qui pousse les sauveteurs à une grande vigilance. Même si, actuellement, l'eau est belle, les conditions de baignade ne sont pas les mêmes qu'en été, avec de la houle et un fort vent dessus prévu ces prochains jours. Cette surveillance, sept jours sur sept à la Toussaint, est une première dans la région. Hossegor, Vieux-Boucau-les-Bains, Seignosse et Capbreton ont pris conjointement la décision. "D'habitude, on surveille la baignade le week-end et le jour férié. Là, c'est un élément inédit que l'on constate, donc, on était obligé de faire la surveillance régulièrement", souligne Louis Galdos, premier adjoint au maire (SE) de Capbreton, en charge des associations, des sports, des plages et du port. Si la chaleur devait durer, le dispositif serait reconduit sur la côte landaise pour la deuxième semaine des vacances. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin