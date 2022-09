Landiras : course contre la montre pour récupérer le bois brûlé

Ils coupent à tour de bras. Un rythme effréné pour des bûcherons. Des équipes pour couper, débarder, débiter des milliers d'arbres touchés par les incendies. Car même s'ils n'ont pas été consumés, le feu est bien passé par là. À la main ou à la machine, c'est une course contre la montre en pleine forêt pour une raison toute simple : préserver la valeur du bois. "On se donne entre deux et trois mois avant que le bois se déprécie. Puis, il va y avoir des champignons, des insectes qui se mettent sur le bois. Du bois de qualité, comme on en exploite ici, pourra fortement se déprécier", explique Romain Duprat, négociant en bois à l'Espace Forêt (Gironde). Il reste 16 000 hectares de forêt, qui, pour le moment, n'ont pas perdu de valeur, mis à part pour les écorces qui ne peuvent plus être valorisées. Une scierie traite les arbres de Landiras depuis la fin de semaine dernière et ce qu'elle obtient est surprenant. Une poutre, par exemple, est en parfait état. Seules les écorces abîmées devront trouver une nouvelle filière : papier ou chauffage. Mais, pour les consommateurs de produits issus des pins des Landes, il ne devrait pas y avoir de différence.