Landiras : un an après le début de l'incendie géant

Ces cyclistes, en images, sont de retour un an après l'incendie et le paysage a bien changé. Sous les arbres noircis, la verdure reprend peu à peu sa place. Le 12 juillet 2022, les premières flammes s'attaquaient à la forêt de La Teste-de-Buch et de Landiras. Au total, 28 000 hectares de bois ont été brûlés. La maison de Christophe Nicolas, habitant de Guillos (Gironde), a échappé aux flammes de justesse. Aujourd'hui, il débroussaille au maximum, pour éviter un nouveau départ de feu et aider la végétation à repousser. Au cœur de la forêt, les machines tournent encore à plein régime, pour couper les arbres brûlés. La tâche est colossale, chaque jour, de nouveaux arbres meurent touchés par un insecte ravageur. Les coupes devraient encore se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Près de la plage du petit Nice, tous les troncs ont été retirés et les jeunes pousses sont nombreuses. La météo sera cruciale dans les semaines à venir. Les forestiers font désormais appel au bon sens des vacanciers, pour ne surtout pas sortir des sentiers, afin de ne pas piétiner ce qui sera demain, la nouvelle forêt des Landes de Gascogne. TF1 | Reportage A. Vieira, D. Bertaud, Y. Chambon