L'angoisse des restaurateurs dans l'attente de nouvelles annonces

Ce restaurateur dans l'Hérault nous pose sur la table ses factures mensuelles. Contrats de gaz, d'électricité, d'assurance, de mutuelles, taxe foncière, et bien sûr le loyer, soit 7 000 euros au total à payer chaque mois. À Sète, des restaurateurs et des cafetiers craignent de ne pas avoir l'autorisation d'ouvrir avant le 15 janvier, voire le 1er février. Ils jugent l'aide de 10 000 euros mensuelle de l'État insuffisante pour tenir bien longtemps. Tous les deux jours, ce restaurateur parisien passe relever son courrier. Il y a uniquement des factures. Entre ses doigts se trouvent deux mois de charge fixe à acquitter. Pascal Mousset, gérant du restaurant "Au Petit Marguery" à Paris, a l'impression que les restaurateurs, les hôteliers, et les traiteurs sont les sacrifiés de ce deuxième confinement. "On sait qu'on rouvrira très tard. On a l'impression de ne pas pouvoir sortir de ce tunnel". Il est propriétaire de trois autres restaurants et a plus de 50 salariés. Il n'a donc le droit à aucune aide de l'État. Des situations dramatiques qui risquent de se multiplier selon les représentants de la profession. C'est pourquoi les professionnels du secteur négocient cette semaine avec le ministre de l'Économie pour obtenir des aides supplémentaires.