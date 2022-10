Langue, musique... apprendre devient un jeu

Apprendre en s'amusant, et si ce n'était pas réservé qu'aux enfants ! Depuis dix mois, Bertrand Gain étudie l'espagnol grâce à une application sur son téléphone. C'est une langue qu'il avait déjà effleurée il y a longtemps. Sous la forme d'un jeu, l'application Duolingo le récompense pour ses bonnes réponses, mais aussi sa régularité dans les leçons. Des applications pédagogiques comme celles-ci, il en existe actuellement dans tous les domaines : langue, mathématique, électronique, jardinage et même pour la musique. C'est le cas par exemple pour Axel Cotton qui voulait se mettre au piano depuis longtemps. Pour 5,99 euros par mois, ce jeune banquier a pu réaliser son rêve. Sur leurs applications, des développeurs transforment des partitions de musique en petites animations à reproduire sur un clavier. Les utilisateurs sont essentiellement composés des débutants. Et ils sont de plus en plus nombreux. Comme l'explique Joris Astier, cofondateur de la Touche Musicale. Mais cet apprentissage numérique est-il efficace ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, W. Wuillemin, H. Massiot