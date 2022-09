Lanzarote : l'île aux 300 cratères

Brut et sauvage, l'île aux 300 cratères s'offre à nous. Partons à l'assaut du Monte Corona, un volcan éteint depuis 20 000 ans mais dont les proportions imposent le respect. "Ce sont les couleurs qui me fascinent. Le vert mélangé à cette terre un peu particulière, c'est vraiment beau", s'exprime une touriste. Lanzarote, dans l'archipel des Canaries, connut sa dernière éruption en 1824. Il reste aujourd'hui une terre composée de lave et de cendre. Esteban Martin-Guillen parvient à cultiver des légumes. Étonnamment, ces sols d'apparence aride sont très fertiles. "Cette patate a été plantée en avril 2021, sans aucune irrigation", nous montre l'agriculteur. La patate douce n'est pas la seule spécialité du pays. La nature s'est fait une place dans ces couches noircies, capables de retenir l'humidité. Au XVIIIe siècle, des paysans y ont creusé d'étranges cercles et construit des murets pour faire pousser du raisin. "Si la plante est trop haute, les fleurs censées produire les grains de raisin souffrent. Alors, elle doit être taillée toujours basse et protégée avec ces murs de pierres volcaniques", explique Rafael Espino, viticulteur. Ces terres, aujourd'hui arpentées par les touristes, cachent des tunnels creusés par la coulée du magma. Celui dans lequel nous nous sommes rendus fait 8 km de long. Au-dessus de nos têtes, d'épaisses couches menacent de s'effondrer. À 50 m plus en profondeur, nous découvrons des lacs d'eau salée. L'océan s'est frayé un chemin par le sous-sol. TF1 | Reportage D. De Araujo, L. Romanens, G. Guist'hau