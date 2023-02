Laos : sur les traces des premiers hommes

Tout en haut des montagnes de la Lam, sous une jungle dense et dans les entrailles de la terre, des indices minuscules d’une énigme vieille de 100 000 ans, le peuplement de la terre par les hommes. Nous quittons Luang Prabang, l’ancienne capitale du Laos. Une centaine de kilomètres à parcourir, à vol d’oiseau, c’est presque rien, mais sur le plancher du buffle comptez-y une journée entière de voyage entre les villages et les rizières. Nous retrouvons un groupe de scientifiques. Tous les matins, ils s’engagent dans les montagnes vers leur chantier de fouilles « La grotte de Tam Pa Ling ». Une cathédrale minérale, où dans le ronronnement du générateur des ouvriers Laotiens émiette minutieusement la terre grasse et collante pour trouver des restes humains. Et quand on en trouve, encore faut-il les dater. Les géologues ont repéré une ligne encore plus claire qui court sur tout le site de fouille. D’autres méthodes plus précises ont permis la datation des restes humains trouvés ici, comme nous l’explique le chef de la mission. « Aujourd’hui, il y a sept individus et le plus ancien retrouvés à sept mètres de profondeur dans la fosse qui est derrière moi, est daté aux alentours de 80 000 ans », dit le chef de mission. C’est une surprise, car cela prouve qu’homo-sapiens, l’homme moderne est sorti bien plutôt d’Afrique qu’on ne l’imaginait. Mais surtout, on sait désormais que d’autres hominidés l'attendaient en Asie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. de Chevgny, J. Chouquet