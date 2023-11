EXCLUSIF - L'appel à l'aide de la mère de Mia, otage du Hamas

En venant à Paris, Keren Schem cherche par tous les moyens à faire libérer sa fille Mia, la seule otage dont le Hamas a fourni une preuve de vie. C'était il y a trois semaines déjà, et plus de nouvelles depuis de la Franco-Israélienne. "Je suis désespérée, je ferais n'importe quoi pour la sortir de là, j'irais n'importe où, je ferais tout ce qui est possible", dit-elle. L'armée israélienne a pénétré jusqu'au cœur de Gaza City, peut-être très près de l'endroit où se trouve Mia. Peur ou espoir pour cette mère ? "C'est une question très difficile, je ne suis qu'une mère, je ne suis pas un Général. Je n'ai jamais fait la guerre. Je ne sais pas ce qu'ils doivent faire ou pas", répond-elle. Keren Schem a pu rencontrer le président Emmanuel Macron en Israël, et vient de rencontrer l'ex-président Nicolas Sarkozy. "Ils ne m'ont pas dit ce qu'ils peuvent faire, ils ont simplement dit qu'ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir. J'ai vu sur leur visage, leur expression, j'ai vu qu'ils étaient concernés", confie-t-elle. Elle souligne que comme Mia, il y a huit otages français à Gaza. Pour elle, la France doit se mobiliser pour ces ressortissants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, S. Iorgulescu, P. Lormant