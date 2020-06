L'appel du 18 juin 1940 : à 99 ans, Jacques Le Gall témoigne

Il y a 80 ans à 22h depuis les locaux de la BBC à Londres, le général de Gaulle lançait son appel à la résistance et au refus de la capitulation. Parmi les Français qui ont répondu présent, un tout jeune homme de 19 ans, habitant le Finistère. Huit décennies plus tard, nos équipes ont retrouvé Jacques Le Gall.