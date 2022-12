L'Argentine a son nouveau Messi

Une fête grandiose. Des dizaines de milliers d'Argentins sont descendus dans les rues de Buenos Aires pour fêter un titre historique. Après 36 ans d'attente, l'Argentine est de nouveau sur le toit du monde. "On est champions du monde", "Voilà ce que nous envie le monde entier", clament-ils. C'est un instant de grâce dans ce pays traversé par les crises économiques où près d'un Argentin sur deux vit sous le seuil de la pauvreté. Le temps d'une nuit, l'Argentine s'autorise. Cette joie, ils la doivent à une équipe et à leur capitaine. Ce dernier est l'idole vénérée du pays. Ce lundi matin, Lionel Messi est entré dans le cœur de tous les Argentins. À la Une des journaux : "Lios est Argentin" pour dire que Messi est un Dieu. Il est donc élevé au rang du divin comme pour un certain Maradona avant lui. Dans le stade Maradona de Buenos Aires, un sanctuaire, le visage de Messi a fait son apparition. La star planétaire n'avait jamais remporté la Coupe du Monde. C'est désormais chose faite. Et une chose est sure, les joueurs seront accueillis en héros en Argentine. TF1 | Reportage I. Bornacin, Q. Trigodet