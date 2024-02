L'arme fatale du ménage : tous les secrets de la microfibre

Nettoyer, balayer, astiquer, vous pensiez connaître la chanson. Mais pour un ménage à la cendrillon, si tout était dans le tissu ? Et on ne vous embobine pas. Chez Lamatex, fabricant français de serpillière en coton, 15 % de la production est désormais consacrée à la microfibre. Une fibre, plus fine qu'un simple cheveu, et qui promet pourtant de résister à 300 lavages en machine. Willy Jacquemetton, directeur du fabricant de tissu ménager Tissages de Beaulieu, imagine chaque année des torchons intelligents pour chaque usage. Dans les 2 000 accidents par an, causés par l’ouverture des huîtres, le couteau à huîtres méritait bien un chiffon à lui tout seul. Et lorsque vous jetez une bouteille en plastique, elle pourrait bien se transformer en lavette. Ces tissus ont un avantage, faire baisser notre consommation de nettoyant chimique. Dans les rayons, ils sont en recul de 30 % depuis cinq ans, jugés chers et polluants. Mais attention, être une fée du logis a tout de même un prix, compter sept euros pour les tissus les plus techniques, et 50 euros pour toute la panoplie. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell