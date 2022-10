L'armée de terre recrute : les candidats se pressent

Devant les couleurs de la France, ils sont au garde-à-vous pour la toute première fois. Leur tenue n’est pas vraiment réglementaire car ces jeunes ne sont que des candidats. Pour entrer dans l’armée, ils enchaînent pendant deux jours tests psychologiques, médicaux, physiques. Antoine, 23 ans, a eu le déclic récemment. Il est tout juste diplômé d’école de commerce. Chez ces jeunes, souvent en quête de sens comme lors des attentats de 2015, les candidatures affluent au début de la guerre en Ukraine. Le pic est très net, en mars dernier, plus 40% de prise de rendez-vous. Et après un été plus calme, “on observe en septembre également une remontée des candidatures”, nous montre le lieutenant-colonel Hubert au Pôle Recrutement de l’armée de Terre. Plus de candidats veut dire plus de choix pour le plus gros recruteur de France. Objectif de l’armée de Terre : 16 000 contrats signés en 2022. Et tous les moyens sont bons pour élargir son vivier. Sur Tiktok, de vrais soldats se mettent en scène. Les militaires font même appel à des influenceurs, payés pour casser les codes. Résultat, en effet, à l’opposé de leur rigueur légendaire. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Petit, E. Coppo