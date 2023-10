L'arsenal anti-drones de l'armée

C’est le signal d’alerte pour les gendarmes. Un drone vient d'être détecté à sept kilomètres. Nous sommes au Touquet-Paris-Plage et la mission de ces gendarmes, perchés sur le toit d’un hôtel, est de sécuriser le site d’entraînement de l'équipe d'Angleterre de rugby. Ces fusils d’un nouveau genre ne tirent aucune balle, mais d'onde capable de brouiller un drone pour le neutraliser et le renvoyer à son point de départ. Ces dispositifs de sécurité sont déployés à chaque grand événement. La menace des drones est plus que jamais prise au sérieux. Capable de transporter des charges explosives, la guerre en Ukraine a montré à quel point les drones peuvent être dangereux. Nous sommes sur la base militaire de Biscarrosse, dans les Landes, en plein entraînement de destruction de drones. Les véhicules blindés anti-drones sont déployés sur les terrains de guerre, mais aussi lors de la Coupe du monde de rugby et dans un an, lors des Jeux olympiques de Paris. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, P. Lormand